Studiare in mezzo all'uva: una vigna al Politecnico per i nuovi studenti di Agritech Engineering [VIDEO]

Studiare ingegneria circondati da viti e uva sarà realtà grazie alla vigna urbana che nascerà nel Politecnico di Torino. Il progetto è della startup torinese Citiculture, nata col preciso scopo di piantare viti in contesti cittadini e aziendali, creando luoghi di impatto sociale e ambientale. L'annuncio è stato fatto durante il convegno sulla viticoltura urbana, "Una vite alla volta", all'interno della rassegna La Vendemmia a Torino - Grapes in Town / Portici Divini, in corso dal 26 ottobre al 16 novembre.

La vigna nascerà ad aprile e verrà inaugurata a giugno 2025, nella sede principale del Politecnico tra aule e aree aperte dedicate alla socializzazione e al relax degli studenti. Lo spazio di quasi 1000 metri quadri sarà aperto e visitabile da chiunque, in un'ottica di fruizione pubblica alla base della funzione sociale delle vigne urbane di Citiculture. Le viti saranno piantate in vasi, più di 750, e la selezione è fatta in collaborazione con il Vivaio veneto Rauscedo, tra i pionieri nello sviluppo delle varietà di vitigni particolarmente resistenti chiamati Piwi.

La vigna sarà inoltre a disposizione degli studenti del Politecnico come laboratorio a cielo aperto. Gli studenti iscritti al nuovo corso di laurea magistrale in Agritech Engineering, attivo dal 2023/2024, potranno condurre esperimenti e attività didattiche sulle viti in vaso direttamente al Politecnico, ma anche ricercatori e ricercatrici dell’Ateneo potranno proporre sperimentazioni in quello che sarà un vero e proprio living lab. Il progetto è a cura anche del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università di Torino.

"Sarà una vigna fantastica perché in un luogo aperto al pubblico - ha commentato Luca Balbiano, CEO e Founder di Citiculture - dove potremo sperimentare quelli che sono solidi impatti ambientali ma anche sociali. Sarà una vigna utilizzata dagli studenti del Politecnico che potranno non solo gioire della bellezza di una vigna a due passi dalle aule, ma anche studiare progetti e sperimentare tesi: è un posto nuovo, che non esiste. Citiculture crea dei luoghi che sono all'opposto del greenwashing: consentono di ottenere impatti localizzati, misurabili e concreti. Sono vigne fuori terra, in vaso, tecnologiche. Grazie alla collaborazione con il Politecnico e del Disafa dell'Università abbiamo strutturato in modo che possano avere una superficie piccola a piacere ma siano estremamente precise nelle loro necessità".

"Già da qualche anno abbiamo iniziato a fare ricerca per l'applicazione delle nostre tecnologie all'agricoltura - ha spiegato il professor Danilo Demarchi del Politecnico di Torino, referente scientifico del progetto - e dall'anno scorso abbiamo fondato una nuova laurea magistrale in Agritech Engineering, proprio perché da parte delle aziende del territorio ma anche a livello internazionale c'è un'esigenza fortissima delle tecnologie nell'agricoltura. Da questo è nata questa bellissima collaborazione con Citiculture: questa collaborazione avrà un impatto diretto in primis sugli studenti del nostro campus, ma anche una collaborazione legata alle ricerche che noi facciamo a tutti i livelli".

Durante il convegno sulla viticoltura urbana, Balbiano e Demarchi hanno dialogato con Emanuele Rossetti, CEO della CRA - Carlo Ratti Associati, che ha mostrato esempi di trasformazioni green di luoghi urbani. La kermesse Grapes in Town - Portici Divini durerà ancora fino al 16 novembre con talk, degustazioni, incontri e convegni, tour e esperienze a tema vino in tutto il Piemonte.

"La vendemmia a Torino - Grapes in town è una manifestazione a cui Regione Piemonte ha sempre creduto moltissimo - ha commentato la dirigente della Regione Barbara Bellini - Quest'anno punta anche sulla sostenibilità e il cambiamento climatico, portando una vigna in città, messa in mostra al Politecnico di Torino".