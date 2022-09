Locali in via delle Primule vuoti, Atc replica: "Li metteremo a bando". E a Torino nuovi sportelli informativi

Locali in via delle Primule vuoti, Atc replica: "Li metteremo a bando"

Attualmente desolatamente vuoti, Atc intende mettere a bando per l'affitto i locali commerciali del complesso popolare di via delle Primule 36. A chiarirlo il presidente dell'Atc Piemonte Centrale Emilio Bolla, rispondendo ad una sollecitazione della Circoscrizione 5. Il presidente del mini-Comune di Borgo Vittoria Enrico Crescimanno ha inviato, su sollecitazione degli inquilini delle palazzine e dei commercianti, una richiesta per sapere il futuro degli spazi.

Locali di via delle Primule a bando

Se l'ultimo bando per l'assegnazione di negozi e magazzini si è chiuso lo scorso 15 settembre, "i locali di via delle Primule - spiega Bolla - saranno inseriti nel prossimo". Crescimanno ha poi chiesto all'Agenzia se avesse intenzione di attivare sportelli informativi in Circoscrizione.

Nuovi sportelli Atc a Torino