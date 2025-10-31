 / Attualità

Attualità | 31 ottobre 2025, 17:07

Lunghe code e grandi affollamenti tra le sale, sarà boom di ingressi per le fiere della Contemporary Art Week?

Le kermesse e le mostre animano la città (e la vicina Moncalieri con Paratissima) fino a domenica 2 novembre

Lunghe code e grandi affollamenti tra le sale per la settimana dell'arte

Lunghe code e grandi affollamenti tra le sale per la settimana dell'arte

La Art week si conferma un concentrato di eventi a cui il pubblico non può (e non vuole) resistere. In attesa di leggere i numeri ufficiali che ci diranno se si è trattato di un altro boom di ingressi, le foto che arrivano dalle fiere parlano chiaro. 

Da Flashback a The Others passando per Paratissima e Artissima, in migliaia hanno colto l'occasione per curiosare tra le novità della gallerie ospiti delle kermesse. Performance, eventi culinari e concerti hanno poi arricchito le esperienze attirando visitatori oltre che collezionisti. 

Non importa il prezzo del biglietto o la distanza per raggiungere le location, i torinesi e non solo stanno affollando gli eventi, ma anche le mostre aperte per l'occasione come quella di Chiharu Shiota o Le Notti alla Gam

Pubblico numeroso si prevede da oggi anche alle Ogr Torino dove ha aperto la personale immersiva di Laure Prouvost.

Lunghe code e grandi affollamenti tra le sale per la settimana dell'arte

Lunghe code e grandi affollamenti tra le sale per la settimana dell'arte

Chiara Gallo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium