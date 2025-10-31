Ponte di Ognissanti, Torino fuori dalla Top Ten delle destinazioni preferite dai turisti

Il Ponte dei Santi è una delle occasioni più gettonate per staccare dalla routine quotidiana e visitare nuovi o vecchi posti per un fine settimana lungo: ma quali sono le località più gettonate? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per il ponte di Ognissanti 2025.

Roma guida la classifica, Torino fuori dalla Top Ten

Roma guida la classifica delle destinazioni più cercate per il Ponte di Ognissanti 2025, con un prezzo medio di 203 euro a notte. Seguono Lucca con 244 euro spinta dal successo del suo celebre evento dedicato al mondo del fumetto, Parigi terza con 291 euro per notte e Barcellona con i suoi 261. A chiudere la top 5 è Firenze, che non smette mai di attrarre visitatori in qualunque parte dell’anno con un prezzo medio di 184 euro a notte.

Se l'analisi diventa regionale, Toscana e Campania battono tutti con il maggior numero di destinazioni presenti tra le prime trenta, precisamente 4 ciascuna. Per la Toscana ben 3 di queste località sono in top 10, ossia Lucca, Firenze e Pisa. Per la Campania invece oltre a Napoli al sesto e Capri al decimo posto, si aggiungono Salerno al 25° e Positano al 29esimo.

Piemonte terza regione, dopo Toscana e Campania

La Lombardia e il Piemonte seguono con 3 località ciascuna con Milano al 12esimo posto, Brescia al 23° e Livigno in 27esima posizione, mentre il Piemonte è rappresentato da Torino al 13esimo posto, Alba al 19° e Barolo in chiusura della top 30. Due mete l’una per Sicilia e Puglia: per la prima Trapani e Catania rispettivamente 14ma e 18ma, per la seconda invece Bari in 16ma posizione e la città dei trulli, Alberobello in 24ma posizione. Una destinazione ciascuna per Abruzzo, Sardegna, Lazio, Veneto e Umbria.

Come sempre anche quest’anno in occasione del Ponte di Ognissanti, le località italiane dominano la classifica con ben 23 destinazioni su 30 all’interno del territorio nazionale. Ma non mancano località straniere in particolare in Spagna, mentre la Francia è rappresentata da Parigi che conquista il gradino più basso del podio, Londra si prende il nono posto, con Vienna al 28° posto con un prezzo medio di 147 euro a notte.