Ecocardiografo ultima generazione inaugurato all'ospedale di Chivasso

Inaugurato l'ecocardiografo donato dall'Associazione Metropolitana Lilt Torino (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) alla cardiologia dell'ospedale di Chivasso.

Una donazione resa possibile grazie alla raccolta fondi organizzata in periodo Covid da un giovane chivassese, Valentino Carrera. Si tratta di un ecocardiografo di ultima generazione che permette di ridurre i tempi di esecuzione dell'esame. La strumentazione, che si aggiunge alle tecnologie già in dotazione, "sarà destinata all'ambulatorio long Covid, gestito dalla dottoressa Erica Franco - spiega il direttore della cardiologia, Claudio Moretti - un ambulatorio che si è reso necessario per prenderci cura dei cittadini affetti da questa sindrome clinica che interessa una buona parte di coloro che hanno avuto il coronavirus".

L'ecocardiografo permetterà di ottenere informazioni sulla contrattilità del cuore, sulla morfologia delle sue valvole e sul flusso del sangue nelle sue cavità. "Ringrazio tutti i volontari, Valentino Carrera che ha creduto nella Lilt e tutti i generosi cittadini che hanno contribuito all'obiettivo", ha dichiarato la presidente Lilt Torino, Donatella Tubino.