Borgo Vittoria, auto finisce contro un bus della linea 77: feriti in sette, tra loro due bambini

Grande spavento oggi pomeriggio a bordo di un autobus della linea 77 di Gtt, che è stato preso in pieno, su una fiancata, da un'auto.

L'incidente è avvenuto in via Chiesa della Salute all'angolo con via Gino Lisa, nel quartiere di Borgo Vittoria.

Feriti in sette, tra l'automobilista e i passeggeri del bus. Tra loro anche due bambini e le loro mamme. Fortunatamente nessuno sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto, oltre i sanitari per i soccorsi, sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso. Disagi al traffico nella zona.