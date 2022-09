Incidente in corso Casale, lunghe code tra Madonna del Pilone e Borgo Po

Nella zona si registrano pesanti disagi per gli automobilisti e i bus: i vigili hanno infatti deviato il traffico su un'unica corsia, in direzione Superga, all'altezza di via Casalborgone. A causa del traffico sostenuto di pendolari e lavoratori in direzione del centro di Torino, si registrano lunghe code che partono dalla chiesa di Madonna del Pilone e dal ponte di corso Regina Margherita.