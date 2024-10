Carracci, Hayez, Rama, Brueghel, i galleristi di Flashback Habitat presentano i loro capolavori: “Tra i collezionisti tanti giovani”

Flashback Habitat torna ad abitare gli spazi di corso Giovanni Lanza 75 con l’annuale appuntamento fieristico, in occasione della settimana torinese dell'arte contemporanea.

Equilibrium il titolo dell'11esima edizione

Titolo dell’11esima edizione aperta fino al 3 novembre è Equilibrium? Una domanda che propone una riflessione sull’idea di equilibrio, comunemente associata a stabilità e armonia ma qui posta in una luce critica.

Annibale Carracci, Brueghel, Hayez, Piffetti, Gio Ponti, Giuseppe Cesari, Carol Rama, sono alcuni degli artisti portati dalle gallerie nei 20 mila metri quadrati dell’ex brefotrofio.

“Abbiamo deciso di entrare a Flashback per il luogo in cui si svolge, ma anche per il pubblico e per dare visibilità alla galleria” spiega Jacopo Aversa che a Flashback per la prima volta porta la sua galleria, Aversa, aperta dal 1963.

“L’anno scorso ho riscontrato grosso afflusso di pubblico interessante, sia dal punto di vista commerciale che culturale”.

Nella galleria specializzata nell’800 e primo ‘900 si passa da Carlo Bossoli fino a Pinot Gallizio, Carol Rama, Felice Casorati. “Abbiamo cercato di portare le migliori Avanguardie del Piemonte e del Nord italiano”.

Quadri da 3 a 50 mila euro

I quadri passano da quelli sui 3 mila a quelli sui 40/50 mila euro. “L’Ottocento non rientra più tanto nel gusto della clientela giovanile, mentre il moderno è un settore che prende un po’ tutto quanto. L’arte meno moderna va incontro ai gusti di clienti sui cinquanta/sessant'anni, mentre quella moderna attira anche collezionisti più giovani, magari meno potente dal punto di vista commerciale ma interessante”.

“Credo che forse abbiamo saltato solo due o tre edizioni. Qui c’è un pubblico attento, colto, preparato e sempre nuovo. Tutti provano un senso di piacere e di relax entrando” commentano Salvatore Giamblanco e Deborah Lentini, della Galleria Giamblanco.

Specializzati nella pittura tradizionale piemontese, partecipano spesso alla kermesse. “Quest’anno abbiamo riproposto una serie di opere e di vedute della famiglia Cignaroli. Due pittrici donne, la Pitetti e la Clementina, e poi facendo un passo indietro abbiamo Dauphin”.

Spazio anche per i giovani collezionisti

Nella galleria che ha festeggiato 30 anni di attività, cominciano a entrare anche giovani collezionisti.

“Cinquantenni e sessantenni sono quelli che sanno cosa comprano, ma abbiamo anche giovani che pian piano si interessano”. I prezzi nel loro caso sono abbastanza competitivi, partiamo dai 15/20 entro i 100 mila euro. “Abbiamo cercato di proporre un prodotto che si può comprare”.

Per info: https://www.flashback.to.it