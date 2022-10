Sei un buyer alla ricerca di aziende green?

Greenlife, lo stile di vita sano, presenterà espositori e produttori che trattano prodotti e servizi nell’ambito del green; l’evento si svolgerà durante Expocasa dall'1 al 9 ottobre presso l'Oval del Lingotto Fiere di Torino.

Il business matching organizzato da Grenlife porta una novità per il “mondo” Expocasa perché è un servizio offerto ai propri espositori e ai buyer che cercano aziende green e al tempo stesso potranno apprezzare la visita in fiera e vivere un’esperienza unica da “visitatori” professionali.

Come funziona?

Il buyer professionale potrà convertire la visita in un'occasione di business perché saranno organizzati dei match con le aziende selezionate in base alle varie categorie merceologiche con la formula dello speed meeting, dove ogni produttore e ogni buyer avranno a disposizione 3 minuti con la possibilità di incontrare fino a 40 aziende ciascuno.

La location dedicata al business matching sarà una zona lounge attrezzata sulla balconata dell’Oval del Lingotto.

Naturalmente invitiamo i buyer interessati agli incontri a contattarci alla seguente e-mail: direzione.nuvole@gmail.com

GreenLife si svolgerà all'interno di Expocasa, il salone della casa, dell'arredamento e del design di Torino organizzato da GL events Italia. Giunto alla 59° edizione, l'evento è il punto di riferimento per il Nord-Ovest italiano, e si rivolge al grande pubblico che ama la propria casa e che trova la più ampia e declinata offerta di soluzioni per l’arredo e per la ristrutturazione della casa: uno spazio in cui scoprire e confrontare idee, stili, tendenze e soluzioni di qualità, ma anche offerte e proposte acquistabili direttamente in fiera. Il più ampio ventaglio di proposte per tutti gli ambienti della casa: dal living alla cucina, dalla zona notte alle soluzioni per il bagno, ma anche serramenti, condizionamento, smart home e domotica. L'ingresso è gratuito previo accredito sul sito www.expocasa.it.

Per gli espositori che intendono opzionare uno spazio espositivo durante GREENLIFE occorre semplicemente che facciano riferimento ai seguenti contatti:

GREENLIFE è organizzato da Nuvole a Torino

Sito web: www.greenlifefiere.it

Facebook: https://www.facebook.com/greenlifefiere

Instagram: https://www.instagram.com/greenlifefiere/

Twitter: https://twitter.com/GreenLifeFiere

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/greenlifefiere/

Tel. +39 347.010.2628

Tel. +39 339.129.7404

e-mail: ufficiocommerciale.nuvole@gmail.com