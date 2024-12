Precari contro l'Università: a Torino non passa la mozione sulla Riforma Bernini

Bocciata la proposta dei precari dell'Università presentata al Senato accademico di Unito. L'assemblea nata a ottobre in risposta alla Riforma Bernini ha chiesto all'Università di schierarsi al loro fianco per avere il sostegno della Conferenza dei Rettori (CRUI) contro il taglio dei fondi e per chiedere al Governo nuove assunzioni e la limitazione delle figure di pre-ruolo.

Ricercatori, dottorandi e docenti a contratto

Un gruppo di ricercatori, dottorandi e docenti a contratto ieri è intervenuto nella discussione in Senato per presentare la mozione, approvata nei mesi scorsi in 16 Consigli di Dipartimento, e per chiedere l'approvazione di un secondo ordine del giorno sui Fondi di Ricerca Locale (RILO) sospesi dall'Università, necessari per il finanziamento delle borse di ricerca degli assegnisti in particolar modo di alcuni dipartimenti.