Backstage. Si salvi chi può: new normality? Appuntamento per questa sera alle ore 21

Questa sera alle ore 21, in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, una nuova puntata di Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze.

Si salvi chi può: new normality? Il governo tedesco ha presentato un enorme piano da circa 200 miliardi di euro per contrastare il caro energia, in Italia le aziende vedono nero. Ognuno fa da sè: è la nuova normalità? Intanto i fornai avvertono che anche il pane costerà di più. Ne parliamo a Backstage ascoltando le voci del territorio fra politica, economia e gruppi di pressione.

Conduce Patrizia Corgnati.