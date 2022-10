Fondazione Paideia e Museo Nazionale del Cinema insieme per la Giornata delle Famiglie

Fondazione Paideia è partner della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), l’evento culturale dedicato ai bambini per promuovere e facilitare l’incontro tra le famiglie e i tanti luoghi espositivi aderenti all’iniziativa.

“Diversi ma Uguali” è il titolo dell’edizione F@Mu 2022, che si tiene domenica 9 ottobre, con centinaia di iniziative organizzate da musei, fondazioni e spazi espositivi per sensibilizzare bambini e ragazzi sui temi dell’inclusione, dell’unicità e dell’accoglienza, e riflettere sul tema dell’accessibilità.

In occasione della giornata, la Fondazione Paideia e il Museo Nazionale del Cinema di Torino presentano un workshop gratuito sul cinema di animazione. Un laboratorio dal titolo Moving Puppets, rivolto ai bambini a partire dagli 8 anni, che vede i partecipanti sperimentare la magia dell’animazione in stop-motion creando una storia collettiva. L’attività si svolge nell’Aula Paideia, spazio sito all’interno della Mole Antonelliana, dedicato a ospitare i progetti educativi del Museo Nazionale del Cinema. Per partecipare è necessaria la prenotazione al seguente link:

https://cinema.museitorino.it/eventi/fmu-giornata-nazionale-delle-famiglie-al-museo/

“Siamo felici di partecipare a questo evento perché da sempre la Fondazione Paideia è impegnata nella promozione di iniziative volte a favorire la cultura dell’accoglienza e dell’inclusione, con particolare attenzione alle persone con disabilità – afferma Fabrizio Serra, Segretario Generale della Fondazione Paideia. Collaborare con il Museo Nazionale del Cinema rappresenta per noi un’ottima opportunità per promuovere progetti di accessibilità allargata, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di tutti e offrire un’esperienza museale più inclusiva”.

Per maggiori informazioni sulla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo e per l’elenco di tutte le realtà aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito https://famigliealmuseo.com/