Kappa Future Festival terminato, quando riapre il Parco Dora?

Due giorni dopo è ancora chiuso il Parco Dora, visto che le enormi impalcature necessitano di tempo per essere smontate. La fine dei lavori e l'accesso alla zona della tettoia sono previsti per venerdì 12 luglio, ma il passaggio a pedoni e bici potrebbe essere permesso già a partire dai prossimi giorni. Col procedere dei lavori, infatti, zone del parco potrebbero essere aperte in momenti diversi per permettere il transito.

Al momento, per aggirare la zona è possibile passare dal lato del Parco a sud del fiume, la cosiddetta "Area Michelin", oppure dalla passerella a nord che sovrasta il Sottopasso Carlo Donat-Cattin e sbuca nel retro del Conad di via Orvieto. Per il tragitto nord-sud, invece, le uniche soluzioni sono quelle di passare da via Borgaro o via Orvieto.