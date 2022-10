Settimo Torinese, partiranno il 10 ottobre i Cantieri lavoro per disoccupati con più di 58 anni

Partiranno il 10 ottobre i cantieri lavoro che impiegano persone disoccupate sopra i 58 anni in attività a supporto dei servizi pubblici. Inoltre, il Comune di Settimo Torinese ha partecipato al bando regionale per riproporre i cantieri l'anno prossimo, stavolta destinandoli alle persone con più di 45 anni.



I progetti che partiranno a ottobre sono due: “Percorsi verdi urbani”, in cui le dieci persone selezionate contribuiranno alla cura del verde pubblico e al decoro urbano, e “Sapere digitale”, in cui i due addetti supporteranno il personale di Biblioteca Archimede.



Le persone sono state selezionate tramite una procedura pubblica.



"Il progetto dei cantieri nasce per sostenere le persone senza occupazione e favorire il loro reinserimento nel mondo del lavoro – spiega l'assessore Daniele Volpatto –. In particolare, questo specifico bando era rivolto alla fascia di persone più in difficoltà, quelli che non hanno ancora maturato i requisiti per andare in pensione e al contempo faticano a trovare un posto a causa dell'età. Per i prossimi bandi, è nostra intenzione riproporre i cantieri lavoro destinandoli anche ad altre fasce d'età, per sostenere altre categorie. I cantieri lavoro si affiancano ad altre misure, ad esempio i PUC che impiegano le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza".



Il Comune in questi giorni ha partecipato al bando per i cantieri lavoro 2023. «Se la Regione darà continuità ai nostri progetti, altri candidati potranno fare domanda per i futuri inserimenti» conclude Volpatto.