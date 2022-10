AGRIEURO LEADER IN EUROPA NELLA VENDITA ONLINE DI MACCHINE PER AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO

L’offerta di Agrieuro.com è in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi cerca oggi una macchina per l’agricoltura e il giardinaggio, che sia per uso hobbistico o professionale. L’azienda con sede a Spoleto, in Umbria, detiene un ventaglio unico e ampio di partner, per un totale di oltre 8.000 attrezzature diverse, tutte in pronta consegna.

Per ogni brand, AgriEuro propone l’intera gamma prodotti: dai modelli altamente professionali a quelli per un uso più occasionale. Il catalogo offre infatti una selezione di oltre 200 produttori tra i più prestigiosi e all’avanguardia del mercato, con l’obiettivo di offrire la migliore qualità al prezzo più conveniente. Alpina, Berkel, Bosch, Castellari, Stiga, sono solo alcuni dei marchi disponibili. Inoltre, sono diversi i brand esclusivi presenti solo su Agrieuro.com, come ad esempio AgriEuro Top Line, AgriEuro Premium Line, BullMach, Royal Food e Seven Italy.

Oggi AgriEuro è il sito e-commerce leader di settore in Europa, grazie alla sua ampia offerta di prodotti e ad un’esperienza di navigazione ottimale, pensata innanzitutto per offrire all’utente informazioni tecniche e specifiche sull’utilizzo delle diverse attrezzature, grazie a guide estremamente dettagliate, consultabili da tutti sul loro blog ufficiale. Trovare il prodotto ideale su Agrieuro.com è facile e veloce grazie alla possibilità di utilizzare un sistema di filtri avanzati, che permette di selezionare ed estrapolare delle liste personalizzate sulla base delle proprie necessità. Di grande aiuto anche la funzione di confronto fra i prodotti, che consente di ottenere una panoramica complessiva delle macchine di interesse.

Il sito si struttura in molteplici categorie e sottocategorie che oggi abbracciano, oltre alle principali attrezzature per agricoltura e giardinaggio, anche un’ampia gamma di macchine per il mondo della cucina tradizionale, lavaggio e macchine per la pulizia, fino al settore del fai da te. Numerosi sono i protagonisti di ogni singola famiglia merceologica: tagliaerba, spaccalegna, motocarriole, generatori di corrente, saldatrici, ma anche impastatrici a spirale e affettatrici sono tra i prodotti bestseller del sito.

Gli articoli sono tutti in pronta consegna e le spedizioni AgriEuro coprono oggi tutta Europa, grazie a un servizio logistico estremamente efficiente che può contare su cinque diverse sedi logistiche in Italia. La consegna a domicilio dei prodotti avviene in completa sicurezza grazie all’utilizzo di una doppia scatola su misura. Inoltre, per i prodotti fino a 80 kg, l’azienda ha completamente eliminato l’utilizzo di plastica e pallet in legno, realizzando un packaging 100% riciclabile e facilmente smaltibile dall’utente privato (sarà sufficiente gettare tutto nella raccolta di carta).

AgriEuro offre poi un team di assistenza pre e post-vendita altamente qualificato e professionale, non solo in lingua italiana ma anche in tedesco, spagnolo, francese ed inglese, grazie alla presenza di risorse interne madrelingua. Punto forte tra i servizi AgriEuro è sicuramente la disponibilità in pronta consegna di oltre 40.000 singoli pezzi di ricambio, ma anche la presenza di un’officina interna all’azienda e di una rete di centri assistenza partner sul territorio che si occupano del ritiro delle macchine, del servizio di manutenzione e riparazione, e della loro consegna a domicilio in tempi stretti. Un plus distintivo che garantisce al cliente finale un’assistenza reale e specializzata per tutta la durata del prodotto acquistato.