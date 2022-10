Backstage. E se non riesco a pagare le bollette di gas e luce? Appuntamento alle ore 21

Questa sera alle ore 21, in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, una nuova puntata di Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze.

E se non riesco a pagare? Negli ultimi 9 mesi 5 milioni di italiani non hanno pagato le bollette di gas e luce, con i rincari si potrebbero aggiungere altri 3,8 milioni di persone. Il presidente di Confindustria Bonomi afferma: ora l'urgenza è il caro bollette, indispensabile sostenere famiglie e imprese. Ma la doccia fredda arriva dal Fondo Monetario Internazionale: il peggio deve ancora arrivare. Un'unica preoccupazione per tutti, famiglie e imprese: e se non riesco a pagare? Ne parliamo in diretta a Backstage con esponenti della politica e della società civile per cercare di capire le reazioni del nostro territorio

Conduce Patrizia Corgnati.