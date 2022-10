Gallerie d'Italia, al via in nuovi incontri "#Inside": alla scoperta di Crewdson e Carmi

Intesa Sanpaolo presenta i nuovi appuntamenti di #INSIDE alle Gallerie d’Italia – Torino, un ricco palinsesto di incontri che prevede talk con ospiti di rilievo ed eventi speciali, in programma sempre il mercoledì alle 18:30 con ingresso libero, a corredo delle mostre in corso nel museo di piazza San Carlo “Gregory Crewdson. Eveningside” e “Lisetta Carmi. Suonare Forte”.

L’approfondimento sulle tematiche inerenti alla mostra di Gregory Crewdson è curato da Francesco Costa, giornalista e vicedirettore del giornale online “Il Post” che dialogherà nel corso delle settimane con ospiti del calibro di Daria Addabbo (19 ottobre), Dana Rogers (2 novembre) e Marta Ciccolari Micaldi (14 dicembre). Molto atteso anche l’incontro in collaborazione con il Circolo dei lettori con lo scrittore Jonathan Lethem (23 novembre) una delle voci più innovative del panorama letterario contemporaneo americano.

All’interno del progetto “La Grande Memoria della Fotografia Italiana” curato da Roberto Koch, verranno invece proposti alcuni incontri di approfondimento su diversi temi inerenti alla mostra su Lisetta Carmi, con la partecipazione di Federica Muzzarelli (26 ottobre), Marcello Flores d’Arcais (9 novembre), Maurizio Maggiani (16 novembre), Alice Rohrwacher (30 novembre) e Daniele Segre (18 gennaio 2023).

Le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Torino si propongono come un laboratorio permanente dove la fotografia e le arti visive esplorano la complessità odierna con sguardi multidisciplinari, focalizzandosi in particolare sull’evoluzione dei temi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che interpretano l’impegno della Banca in ambito ESG (Environment, Social e Governance).

Per tutti gli incontri prenotazione consigliata alla casella mail torino@gallerieditalia.com, ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili.