Lear, firmato l'accordo: cassa integrazione dal 30 dicembre fino alla fine del 2025

Era stato annunciato nei giorni scorsi, ma adesso è ufficiale: è stato firmato nella giornata di oggi l'accordo per la Cassa Integrazione per area di crisi complessa della Lear.



A siglare l'intesa sono stati i sindacati nazionali e territoriali di Fim, Fiom, Uilm e le rsu dello stabilimento, collegate ai rappresentanti del Gruppo, della Regione, del Mimit e dei ministeri a Lavoro e Politiche sociali.



Ma l'incontro è stato anche l'occasione per fare il punto della situazione sull'azienda. Lear ha infatti esaurito tutti gli ammortizzatori disponibili nel quinquennio e sembrano esserci le condizioni di dare lavoro ai 380 dipendenti oggi in forza nel sito di Grugliasco. Un sito da sempre legato a doppio filo con le produzioni di Maserati a Mirafiori, oggi ridotte al lumicino.



All'inizio del quinquennio erano in produzione tre commesse del Tridente cessate tra fine del 2023 e inizio 2024, determinando un calo della produzione pari al 92,8%, con un conseguente esubero strutturale di 360 lavoratori sui 380 attualmente occupati nello stabilimento alle porte di Torino. La cassa integrazione avrà effetto dal 30 dicembre 2024 fino al 29 dicembre 2025.