Entrano nell'area cani e abbandonano gli animali: intervento dell'Enpa e dei vigili in Barriera di Milano

Non c'è bontà nel cuore di chi abbandona un animale e ce n'è probabilmente ancor meno in quello di chi porta il proprio amico a quattro zampe a sgambettare in un'area cani, per poi lasciarli lì. Soli.

Eppure è quanto successo oggi nell'area cani di via Petrella, nel cuore di Barriera di Milano. Alcuni residenti hanno visto entrare nell'area due donne e un uomo, che dopo aver lasciato i due cani all'interno del recinto si sono dileguati facendo perdere le loro tracce. Secondo le testimonianze, l'uomo indossava un paio di jeans chiari e una t-shirt scura.

A raccontarlo Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 6: "Abbiamo contattato immediatamente la polizia municipale e l'Enpa che hanno recuperato i due cani: ora verranno eseguiti gli accertamenti dovuti, per verificare se fossero o meno muniti di microchip".

"Non è la prima volta che all'interno di questa area cani si verifica una situazione simile ed è per questo che, come capogruppo di Fratelli d'Italia, continuo a ribadire a gran voce che in queste aree cani dovrebbero esserci più controlli, in maniera tale che queste situazioni vengono a cessare definitivamente" ha concluso Marino.