Noasca, il soccorso alpino salva due escursionisti bloccati in parete: un grande faro illuminava la scena [FOTO]

Un uomo di 34 anni e una donna di 38 sono stati salvati dai tecnici del Soccorso Alpino al termine di un'operazione di soccorso che è durata tutta la notte a Noasca, in provincia di Torino, vicino a Ceresole Reale.



I due si sono trovati in difficoltà mentre stavano effettuando un'arrampicata sulla parete del Caporal. Sono stati sorpresi dal buio e hanno chiesto aiuto ai soccorritori che hanno fatto subito partire l'operazione di recupero.



Li hanno messi in salvo alle 4.30 di mattina e li hanno affidati alle cure del 118.