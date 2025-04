Salvini a Torino, dalle Olimpiadi alla metro è scontro tra Lega e M5S

Se nel 2018 con il primo Governo Conte erano riusciti a trovare un'intesa, oggi a Torino si sono registrate diverse frizioni tra Lega e M5S. L'occasione è stata la visita del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini per il lancio del bando di gara per la metro 2, durante il quale il leader del Carroccio ha lanciato una stoccata all'ex amministrazione Appendino dicendo: "se non avessimo incontrato quelli del no, ora avremmo le Olimpiadi dell'arco alpino".

Scontro Salvini-Iaria

Una frase che ha fatto scattare la reazione del parlamentare pentastellato, ed all'epoca assessore all'Urbanistica, Antonino Iaria. Seduto tra il pubblico ha detto a voce sostenuta all'indirizzo di Salvini: "Torino aveva il suo progetto olimpico che costava 3 volte di meno del Milano-Cortina. A dire no è stata la Lega al governo di allora".

Attaccano l'esponente del Governo anche i consiglieri regionali del Movimento Sarah Disabato ed Alberto Unia: "Tanti annunci in pompa magna, privi di buon senso ma pregni di propaganda. Da un lato c’è la questione Tav, con la decisione di stanziare 3 miliardi per la realizzazione della bretella Avigliana-Orbassano, un’opera inutile per un territorio che da decenni soffre gravi carenze di infrastrutture e trasporti".

I grillini puntano poi il dito contro il ministro per le dichiarazioni sulle due linee della metropolitana. "Il leader della Lega - chiariscono - dice "sì" allo stanziamento di 26 milioni di euro per il completamento delle opere dall’attuale capolinea Fermi di Collegno fino a Cascine Vica di Rivoli, ma i soldi ancora non ci sono. Per non parlare dei 145 milioni per l’acquisto dei nuovi convogli da mettere in servizio sulla linea".

Cirio e Lo Russo nel mirino

Nel mirino di Disabato ed Unia finiscono anche il governatore Cirio, "chiuso in un pavido silenzio, invece di battere i pugni sui tavoli ministeriali per ottenere risorse per il Piemonte", ed il sindaco "Lo Russo che continua a presenziare alle sfilate dei big del centrodestra, ma non riesce a portare a casa neanche un centesimo" . "Non c’è che dire: se l’obiettivo è affossare il Piemonte, ci stanno riuscendo", chiosano.