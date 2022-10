Le Regioni nominano Marnati nell’assemblea dei soci di Assinter Italia

Matteo Marnati, assessore all’Innovazione di Regione Piemonte, è stato nominato dalle Regioni rappresentante della Commissione per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell’assemblea dei soci di Assinter Italia, in sostituzione di Gaetano Armao, vicepresidente uscente della Regione Sicilia.

Assinter Italia è l’associazione che riunisce le aziende di Regioni e Province Autonome che operano nel settore dell’informatica per la Pubblica Amministrazione secondo il modello “in house providing” impegnate nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale e della Strategia della Crescita Digitale per l’innovazione della Pubblica Amministrazione e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Lo statuto di Assinter prevede infatti che l’assemblea dei soci sia composta, oltre che dagli associati, anche da due rappresentanti della Commissione. La nomina questa mattina in sede di lavori della Commissione. "Garantirò il massimo dell’impegno – ha commentato l’assessore Marnati all’esito della nomina – per assolvere appieno l’incarico, un ruolo importante per rafforzare il lavoro delle Regioni in collegamento con lo Stato".