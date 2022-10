Anche Venaria posticipa al 29 ottobre l'accensione degli impianti di riscaldamento

Con un'ordinanza firmata dal sindaco Fabio Giulivi, anche la Città di Venaria dispone di posticipare al 29 ottobre la data di accensione degli impianti di riscaldamento, sulla falsariga di quanto già deciso a Torino, Moncalieri ed altre città della provincia.

RACCOMANDA

alle utenze civili, commerciali e produttive l’adozione di analogo comportamento.

La presente ordinanza non si applica:

a. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b. agli edifici adibiti a nidi, scuole d’infanzia, scuole primarie anche privati;

c. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

d. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze

tecnologiche o di produzione.

AVVERTE

IL SINDACO

Visto l’art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la

climatizzazione invernale;

Preso atto che la Città di Venaria Reale è inserita nella “zona climatica E” dell’art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile, successivamente ridotto a 13 ore per effetto del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022;



Visti:

 l’art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il

potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione

degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

 Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06.09.2022, che prevede, al fine

dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore

giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;

 Il Regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria

della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;

 Il D.M. n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici

ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del D.P.R. n. 74

del 2013, portando i limiti per la “Zona Climatica E” a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il

22 ottobre e il 7 aprile;

Considerato che:

 L’attuale contesto internazionale ha comportato l’instabilità del sistema nazionale del gas naturale e

la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo, per mezzo dell’adozione di misure

finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;

 L’impianto normativo, sopra ricostruito, rende evidente che l’ordinamento nazionale e europeo in

materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei

consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un’ulteriore riduzione del periodo di

esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme del sistema;

Considerato altresì che:

 Le temperature registrate in Venaria Reale dalle stazioni meteorologiche di Arpa Piemonte, negli

ultimi giorni, sono state superiori ai livelli di media stagionali e, in base alle previsioni fornite da

Arpa, anche nella prossima settimana le temperature si manterranno al di sopra della media

stagionale del periodo;

 La Città di Venaria Reale è fortemente impegnata sui temi della sostenibilità ambientale e sul

contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti;

 Gli impianti termici a uso civile rappresentano un’importante, anche se non la principale, fonte

emissiva di inquinanti atmosferici a livello locale;

Ritenuto pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze indicate dall’art. 5 del D.P.R.

n. 74 del 2013 e visti pertanto:

 Il Regolamento UE 2022/1369;

 Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;

 Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;

 Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;

 Gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;

 Il D.M. n. 383 del 6/10/2022

ORDINA

La riduzione del periodo di esercizio di tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento condotti dal Comune e dai suoi soggetti partecipati (ASM - Fondazione Via Maestra - GESIN Srl), posticipando l’accensione al 29/10/2022; è fatta eccezione per gli edifici con utenze deboli (asilo nido, scuole d’infanzia, scuole primarie)