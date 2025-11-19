Commercianti e cittadini in strada contro il cantiere di piazza Bengasi

Commercianti e residenti hanno manifestato oggi in piazza Bengasi per denunciare lo stallo del cantiere, temendo che i lavori si protraggano a lungo, come già accaduto durante la realizzazione della metropolitana. Al centro della protesta la richiesta di maggiore trasparenza sui tempi di intervento e sul futuro dell’area. A sostenere l’iniziativa c’erano anche Matteo Rossino, del Comitato Torino Tricolore, e Mario Pascale, dell’associazione “Bengasi in Vetrina”, da tempo attiva per la tutela delle attività commerciali della zona.

“Oggi sono qui insieme a commercianti e residenti perché non vogliamo un nuovo cantiere infinito in piazza Bengasi - ha dichiarato Matteo Rossino del Comitato Cittadino Torino Tricolore -, i danni fatti da quello per la metropolitana sono sotto gli occhi di tutti, aumento del degrado, attività che hanno chiuso, minimarket h24 nati come funghi. Questa piazza e questo quartiere meritano un rilancio, non un nuovo affossamento! Vogliamo che il mercato torni in piazza Bengasi come un tempo - ha concluso Rossino - ma questo deve avvenire in tempi utili e non diventando l’ennesimo motivo di degrado per la zona!”.