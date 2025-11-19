La Città di Rivoli aderisce alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

Dal 22 al 30 novembre 2025, Rivoli partecipa alla SERR, la mobilitazione ambientale di rilievo europeo dedicata quest’anno ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). L’obiettivo è promuovere una gestione sicura e sostenibile di cellulari, tablet, cavi e piccoli giochi elettronici, invitando cittadini, scuole e associazioni ad una raccolta diffusa nei quartieri della città.

La corretta gestione dei dispositivi dismessi permette infatti di riciclare materie prime essenziali e di isolare sostanze pericolose, favorendo la tutela ambientale e sostenendo l’economia circolare. Per tutta la settimana, sarà possibile conferire fino a 3 dispositivi RAEE di piccole dimensioni nei contenitori dedicati forniti da CIDIU, posizionati presso i diversi punti raccolta dal 25 al 28 novembre.

Calendario dei Punti di Raccolta:

Martedì 25 novembre

h 9-13 Sportello facilitazione digitale e An.co.re, Centro di quartiere Maiasco, Via Tevere 41B

h 14.30-18 Sportello facilitazione digitale e An.co.re, Comitato Repubblica e dintorni, Via Camandona 9A

Mercoledì 26 novembre

h 9-13 Sportello facilitazione digitale e An.co.re, Comitato Borgo Nuovo, Corso De Gasperi 20/A

h 15-18 Sportello Informagiovani, Via Dora Riparia 2

Giovedì 27 novembre

h 11.30-13 Raccolta Ovest Food Lab, davanti al Centro di quartiere Repubblica e dintorni, Via Camandona 9A

Venerdì 28 novembre

h 9-13 Sportello facilitazione digitale e An.co.re, Centro di quartiere Bastioni, Via Alba 11

h 11.30-13.30 Raccolta Ovest Food Lab, davanti al Centro di Ascolto, Via Cavour 40

h 15-18 Sportello Informagiovani, Via Dora Riparia



L’iniziativa vede la collaborazione degli Sportelli digitali, Informagiovani, Cooperativa Sociale Educazione Progetto, Ovest Food Lab e il sostegno del Consorzio Ovest Solidale e della Compagnia di San Paolo. Un esempio virtuoso di collaborazione fra enti e territorio, in cui la comunità diventa protagonista attiva nel promuovere buone pratiche di gestione dei rifiuti tecnologici.​

Il Sindaco, Alessandro Errigo, sottolinea: “La SERR rappresenta una tappa importante del nostro percorso verso una Rivoli più sostenibile. Quest’anno, con la raccolta dei piccoli RAEE, miriamo a coinvolgere cittadini di ogni età in azioni concrete che tutelino l’ambiente e favoriscano la responsabilità collettiva.”

L’Assessore all’Ambiente, Angelo Tribolo, aggiunge: “Smaltire correttamente i RAEE significa prendersi cura del territorio, riconoscere il valore delle risorse e proteggere il futuro della comunità. Ringraziamo tutte le realtà che collaborano con noi per rendere possibile questo progetto.”

Per informazioni dettagliate è possibile consultare il sito istituzionale all’indirizzo www.comune.rivoli.to.it/serr2025