Occasione di lavoro, il Csi Piemonte ricerca dieci professionisti specializzati in Ict

CSI-Piemonte ricerca altri 10 professionisti ICT per realizzare e condurre progetti funzionali alla trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni consorziate. A renderlo noto è lo stesso ente dal proprio sito internet, all’interno di una sezione ad hoc nella quale sono riportate tutte le informazioni per partecipare al bando.

CSI-Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo) è un Consorzio di Enti pubblici che dal 1977 opera nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. I settori in cui lavora corrispondono alle aree di intervento pubbliche: dalla sanità alle attività produttive; dai beni culturali ai sistemi amministrativi; dal territorio alla formazione professionale e al lavoro. I suoi servizi e progetti adottano soluzioni tecnologiche diverse, fra cui infrastrutture di rete, banche dati, sistemi informativi e servizi web. Insieme al contributo della Regione, lo scorso mese di settembre ha fatto sbarcare il Piemonte, il primo in Italia, nel metaverso, con un progetto venuto alla luce a Torino e riguardante i servizi al cittadino.