Auto contro carrozzina, uomo trasportato al Cto: sottopasso Lingotto chiuso per oltre un'ora

Incidente nella mattinata di oggi, venerdì 15 novembre, in Corso Giambone angolo corso Corsica all’ingresso del sottopasso Lingotto, l'unico senso di marcia attivo che da Borgo Filadelfia porta verso Nizza Millefonti e le autostrade.



Il sinistro si è verificato poco dopo le 9. Secondo le prime ricostruzioni un’auto avrebbe investito un uomo extracomunitario a bordo di una sedie a rotelle elettrica durante un attraversamento pedonale. Sul posto sono intervenuti due ambulanze con a bordo personale sanitario per prestare i primi soccorsi. L'uomo, extracomuniario, è stato trasportato al Cto in codice giallo. Non è in pericolo di vita. Polizia Locale in loco per gestione della viabilità e rilievi del caso.

Per garantire le operazioni di soccorso il sottopasso è stato chiuso e riaperto solamente poco dopo le 11.