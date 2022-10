Rivoli, occasioni di lavoro con il nuovo ristorante Roadhouse: il Centro per l'impiego raccoglie candidature

Nuovo ristorante, a Rivoli: si tratta di quello a insegna Roadhouse nell’area compresa tra via XX Settembre e corso Primo Levi, in prossimità dell’I.I.S. Giulio Natta. E nuove occasioni di occupazione: l'azienda ha infatti garantito di prendere in considerazione profili del territorio per completare l'organico.



Il Centro per l’Impiego di Rivoli si muove dunque per fare da collegamento tra azienda e città di Rivoli, raccogliendo curriculum e candidature. "Anche questo accordo è un grande risultato che tramite azioni congiunte tra Enti pubblici e privati permette di migliorare l’occupazione sul territorio, attraverso lo sviluppo del sistema produttivo locale”, dicono Il sindaco di Rivoli, Andrea Tragaioli e l’assessore Paolo Dabbene.