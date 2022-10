Settimo Torinese, una serata con Claudio Martelli per ricordare la figura (e il tormento) del giudice Falcone [FOTO]

C'è un ospite d'onore, che Settimo Torinese ha accolto nelle scorse ore, per parlare di una figura fondamentale della storia recente del nostro Paese come il magistrato Giovanni Falcone.



L'occasione è stata la serata che ha visto la presentazione del libro di Claudio Martelli, l'ex esponente del Psi e autore del volume dal titolo "Vita e persecuzione di Giovanni Falcone", edito da La Nave di Teseo. La cornice è stata la biblioteca Archimede, nell'ambito degli appuntamenti di "Parole in tazza grande", alla presenza anche della sindaca, Elena Piastra e di Silvano Rissio, presidente della Fondazione ECM.



"Sono stati anni molto importanti, perché per la prima volta si è affrontata la lotta alla mafia su basi completamente nuove - ha detto Martelli - e Falcone è stato il rappresentante di questa nuova lotta. Falcone era profondamente siciliano, cresciuto nel quartiere arabo di Palermo, una sicilianità che Falcone rivendicò spesso, per capire quel mondo e individuare gli strumenti di lotta".