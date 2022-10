Backstage. A Torino un altro tranquillo week end di paura: ne parliamo questa sera alle 21

Questa sera alle ore 21, in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, una nuova puntata di Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze.

A Torino un altro tranquillo week end di paura: risse, aggressioni, gang più o meno baby, molestie e tutto l'armamentario di coltelli, catene, spray urticante e persino accette. I quartieri difficili sono sempre più difficili mentre siamo sempre più immersi in una crisi economica che rischia di rendere tutti un po' più poveri. La preoccupazione è la “tenuta sociale” ma il dubbio è che in alcune zone tale deriva rischi di essere molto più rapida. Ne parliamo, come sempre, con voci della politica e del territorio per capire come stanno le cose e come potrebbero cambiare.

Conduce Patrizia Corgnati.