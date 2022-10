Cantieri over 58, finanziati dalla Regione gli ultimi 113 progetti comunali per 251 lavoratori 'fragili'

Una bella notizia in arrivo per i Comuni del Piemonte che hanno partecipato al bando “Cantieri di lavoro over 58” rivolto ai lavoratori più "fragili". Saranno finanziati gli ultimi 113 cantieri della graduatoria regionale, coinvolgendo così altre 251 persone “over 58” e con un’anzianità contributiva non sufficiente per raggiungere il pensionamento. Grazie alla misura regionale saranno coinvolte ben 562 persone sul territorio regionale.

Soddisfazione dell’assessore al lavoro Elena Chiorino che sottolinea come: “Con questa misura di politica attiva vogliamo offrire un’opportunità di riscatto ai disoccupati riportando al centro la dignità del lavoro. Un supporto concreto rivolto a chi è privo di ammortizzatori sociali e con ridotte, se non inesistenti, opportunità di reinserirsi nel mercato del lavoro”. Il periodo trascorso nei cantieri "over 58" consente ai lavoratori di versare i contributi previdenziali necessari, pagati dalla Regione, per andare in pensione: “ un'opportunità che mette al centro il diritto al lavoro, il rispetto della dignità delle persone, unitamente ad un valido supporto ai sindaci per garantire i servizi ai cittadini nonostante le difficoltà di bilancio, al contrario di politiche meramente assistenzialiste - una su tutte il reddito di cittadinanza - che, come diciamo da sempre, non può di certo rispondere alle difficoltà di chi crede nella cultura del lavoro".