Che cos’è l’assicurazione obbligatoria per liberi professionisti?

La sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria per i liberi professionisti dipende non solo dal fatto che si è un libero professionista, ma anche dall'attività svolta.

Non tutte le attività professionali autonome infatti comportano lo stesso livello e numero di rischi: è opportuno dunque scegliere una copertura in base ai rischi che si assumono con la propria attività.

A volte conviene anche stipulare una assicurazione per liberi professionisti che protegga da eventuali sinistri, anche se non è obbligatorio.

Come sapere quali sono le assicurazioni obbligatorie per i liberi professionisti?

Nel determinare il tuo obbligo di assicurazione per i liberi professionisti, devi prestare attenzione a tre aspetti fondamentali:

· che si abbia o meno dei dipendenti.

· se l’attività è sviluppata in un locale commerciale.

· se si abbia bisogno o meno di un veicolo per gestire la propria attività professionale.

Nello specifico, le assicurazioni obbligatorie per i liberi professionisti sono tre:

· Responsabilità civile;

· Multirischio;

· Convenzionata;

Vediamo nel dettaglio cosa implica ciascuna di queste.

Assicurazione di responsabilità civile

L'assicurazione di responsabilità civile per i lavoratori autonomi copre i potenziali danni civili che possono essere causati o prodotti in un'impresa.

Questa assicurazione mira a coprire eventuali incidenti commessi dallo stesso professionista autonomo o dal personale a lui affidato.

Sarà obbligatorio stipulare questo tipo di assicurazione quando l'attività è svolta in uno stabilimento rivolto al pubblico. Questo si verifica anche quando sono professionisti che trattano direttamente con terzi (come medici, avvocati, architetti, installatori di forniture).

Inoltre, per ottenere la licenza per aprire un'impresa, il libero professionista deve essere in possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile in corso di validità.

Ci sono attività di liberi professionisti per le quali questa assicurazione non è obbligatoria. Il caso più ovvio è quello di professionisti che lavorano da casa: questi, infatti, non svolgono la loro attività in locali commerciali.

Tuttavia, anche in questi casi, è vivamente consigliato sottoscrivere questa assicurazione. Infatti ogni incidente che si verifichi nelle attività può comportare un elevato esborso economico. Il caso più comune è legato alle conseguenze che un lavoratore autonomo può subire a causa dell'inadempimento contrattuale. Situazione che può avvenire sia per errata esecuzione, sia per ritardi nei termini concordati per la consegna o l'esecuzione dei lavori.

Assicurazione multirischio

L' assicurazione multirischio invece mira a coprire il luogo in cui viene svolta l'attività lavorativa.

Le protezioni contro incendi, furti o danni alle merci sono solitamente le più comuni in questo tipo di assicurazioni.

Nei casi di locali in locazione è comune che il proprietario indichi alcune assicurazioni come obbligatorie nel contratto di locazione stesso.

Assicurazione convenzionata

L' assicurazione del contratto collettivo è obbligatoria per i liberi professionisti con personale dipendente a loro carico ed è contrassegnata dal contratto collettivo.

Il capitale da assicurare varia a seconda del settore e del gruppo di lavoratori assicurati.

Tale obbligo è logico per garantire una risposta adeguata sotto forma d'indennizzo in caso d'infortunio, decesso o invalidità di uno qualsiasi dei dipendenti.

La mancata stipulazione di un'assicurazione convenzionata è interpretata come una violazione degli obblighi dell'azienda nei confronti dei lavoratori: si tratterebbe quindi di un reato grave.