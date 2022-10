Max Casacci e Mario Tozzi in una serata ambientalista al Teatro Concordia di Venaria

Venerdì 28 ottobre 2022, alle 21.00, al Teatro Concordia, Venaria Reale (Torino) va in scena “Earthphonia/Sapiens” uno show immersivo di suoni, ritmi, parole e immagini della natura e dei suoi ecosistemi che vede sul palco il musicista produttore Max Casacci con il geologo ambientalista Mario Tozzi.

Nel dicembre del 2020 Max Casacci annuncia l’uscita di un album unico nel suo genere, “Earthphonia”, pubblicato da Sugar Music e interamente realizzato con suoni e rumori della natura e dei suoi ecosistemi. Un’esperienza concepita durante il lock-down, senza strumenti musicali, destinata al mondo che verrà. Non un’opera concettuale ma un trascinante intreccio di melodie, tessiture armoniche e ritmi estratti dal mondo naturale.

Il disco esce contenuto in un libro Earthphonia (Slow Food editore) che vede anche la firma di Mario Tozzi, popolare divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo molto attivo nella battaglia per l’ambiente. Mario Tozzi racconta in prima persona, con straordinaria capacità di coinvolgimento, gli ecosistemi che Max fa suonare. Tra le pagine spuntano anche personalità come l’artista Michelangelo Pistoletto, lo studioso delle piante Stefano Mancuso, Carlo Petrini e la biologa marina Mariasole Bianco.

Earthphonia va in ristampa, supera le 5000 copie vendute, vince il premio “Lorenzo il Magnifico” alla Florence Biennale 2021. I suoi video - realizzati come la copertina (in AR) e le illustrazioni dal graphic designer Marino Capitanio - vengono esposti alla Biennale Design di Gwangju (Corea del Sud). Attualmente si sta preparando una traduzione per l’estero.

Nell’anno successivo Earthphonia diventa anche un live che acquista ritmo e intensità per coinvolgere il pubblico in un’esperienza vibrante, sempre esclusivamente mediante la manipolazione del suono di oceani, vulcani, pietre, insetti, fiumi, foreste, versi di animali.

Venerdì 28 ottobre, Max Casacci di “Earthphonia” incontra sul palco Mario Tozzi e le narrazioni di “Sapiens” programma Rai che pone domande sull’uomo, sulla natura, sulla Terra e sul futuro degli uomini cercando le risposte sul campo, per dare vita a “Earthphonia Sapiens Live”.

Uno show di fortissimo impatto sui temi dell’ambiente e dell’emergenza climatica ma allo stesso tempo un mix di stupore, curiosità e meraviglie supportate dalle immagini potenti e suggestive di Marino Capitanio processate in diretta dai visual artist Akasha e Tommaso Rinaldi, nomi di punta della nuova generazione torinese legata a linguaggi espressivi digitali. Un back to back continuo, un flusso ininterrotto di musica, scienza e immagini che hanno come protagonista la natura e che fanno bene al clima.