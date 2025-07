Il Premio Cultura+Impresa celebra il Piemonte con "Puccini Dance Circus Opera" di Caterina Mochi Sismondi

È stato assegnato a Puccini Dance Circus Opera – per coro di corpi e strumenti il Premio Cultura + Impresa 2024–2025, nella categoria Art Bonus d’Impresa, all’interno della cerimonia svoltasi nella Sala Azionisti di Palazzo Edison a Milano. Un riconoscimento che premia un progetto capace di coniugare sperimentazione artistica, innovazione produttiva e sinergie territoriali, in occasione del centenario pucciniano.

Lo spettacolo, ideato, scritto e diretto da Caterina Mochi Sismondi, è prodotto dalla Compagnia blucinQue e dal Centro nazionale di produzione blucinQue Nice, in coproduzione con l’Orchestra della Toscana, il Teatro Regio di Parma e il Teatro del Giglio di Lucca. Lo spettacolo è interpretato da cinque straordinarie artiste – Elisa Mutto, Sara Frediani, Marta Alba, Iolanda Del Vecchio e Rocio Belen Reyes Patricio – affiancate sul palco dall’attore Ivan Ieri e dal rigger e performer Michelangelo Merlanti, con le musiche elettroniche dal vivo della violoncellista e compositrice Beatrice Zanin, coadiuvata da un trio d’archi interamente al femminile (Irene Dosio, Maria Sandu, Nadia Marino).

Al centro del riconoscimento vi è anche l’esempio virtuoso di sostegno offerto da una cordata di imprese piemontesi che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera tramite Art Bonus, riconoscendosi nei suoi valori culturali e civili: Xerjoff Group – Casamorati (main supporter), Sargomma Società Benefit, Mattioli, Fresia Alluminio, BLE&Associates SRL, Emporio Vegetale, CAMS, Fantolino, Nove, Synergie Italia, oltre alla storica Distilleria Quaglia, che sostiene il progetto per il 2025 e il 2026 attraverso lo stesso meccanismo.

"Si tratta di prestigioso riconoscimento e di un motivo di orgoglio per tutto il Piemonte. Puccini Dance Circus Opera rappresenta infatti una sintesi straordinaria tra l’eccellenza artistica del nostro territorio, la qualità delle produzioni culturali e la capacità di fare rete tra istituzioni e imprese dimostrando concretamente che la cultura, quando sostenuta con coraggio e responsabilità, può diventare un potente motore di sviluppo, bellezza e coesione sociale. Complimenti alla compagnia blucinQue e a tutte le realtà che hanno reso possibile questo traguardo", dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura Marina Chiarelli.

Il premio è stato consegnato da Carolina Botti (ALES – MiC) a Paolo Stratta, direttore generale del Centro di produzione blucinQue Nice, insieme a Brigitte Sardo, CEO di Sargomma, a sottolineare come cultura, impresa e visione femminile possano costituire un’alleanza strategica per lo sviluppo del territorio. "Siamo orgogliosi di essere parte di questo progetto visionario, che unisce talento creativo innovazione e radicamento nel territorio. Condividere il palco di questo riconoscimento con realtà come blucinQue insieme a Caterina Mochi Sismondi e Paolo Stratta è la prova che quando l’impresa crede nella cultura, nascono connessioni potenti e trasformative", afferma Brigitte Sardo, CEO di Sargomma Società Benefit.