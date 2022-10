La ricetta dei pasticceri torinesi contro il caro-bolletta: "Cuociamo di notte"

Il caro-bollette colpisce tutti, ma soprattutto le cosiddette aziende energivore. Tra queste ci sono sicuramente le pasticcerie, che per preparare panettoni e bignè utilizzano forni alimentati a corrente elettrica. "Per noi - commenta il presidente dei pasticceri Epat Torino Giovanni Dell'Agnese, a margine della presentazione di Dolcissima a Palazzo Madama - è un tasto dolente da un lato, importante dall'altro. Stiamo cercando di far fronte a queste difficoltà legate al caro bollette, ma non è un momento semplice".

"Si cuoce di notte o in discesa"

Sul fronte delle chiusure, al momento sembra che le attività del comparto dolciario resistano. Quasi obbligatorio però riorganizzare il lavoro "facendo per esempio funzionare i forni di notte oppure portandoli ad alte temperature ed utilizzando la tecnica della cottura in discesa (scalando la temperatura in fase di cottura ndr)".

"Non si spreca più nulla"