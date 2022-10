Infortunio Covid non riconosciuto, sanitari sul piede di guerra a Torino: class action contro Inail

Sono numerosi i ricorsi presentati contro INAIL dal Nursind tramite il patronato ÈPACA per il mancato riconoscimento dell'infortunio Covid a favore degli operatori sanitari che hanno contratto la malattia in ambito professionale.

" Siamo molto amareggiati - dichiara Giuseppe Summa Segretario Territoriale Nursind Torino - per il comportamento adottato dall' INAIL di Torino e le sedi territoriali

Il caso viene definito negativamente perché non esiste nesso causale tra l' evento denunciato e lesione accertata. Questa è la frase contenuta nelle lettere che l' INAIL sta inviando a numerosi operatori della sanità. Una risposta inaccettabile per Nursind e assolutamente opposta alle indicazioni della sede nazionale dell'ente. La circolare INAIL nazionale infatti, è chiara: "L'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale. A tal proposito abbiamo scritto e interessato diverse volte i vari uffici territoriali e regionali, ma senza ricevere risposte".