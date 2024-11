Piano Neve: modifiche all'organizzazione degli interventi e più attenzione alle vie di accesso ai pronto soccorso

Maggiore attenzione nell’espletamento dei servizi, con particolare riferimento al centro cittadino e alle piste ciclabili, dove per quanto attiene l'insalamento preventivo, è stato previsto l’impiego di un ulteriore spandisale dedicato al centro cittadino, mentre i servizi sulle piste ciclabili prevedono l’ampliamento degli interventi con dieci spandisale (uno per ogni ex Circoscrizione). Modificata anche l’organizzazione operativa, per garantire l’insalamento di abbattimento della media viabilità contestualmente all’insalamento della grande viabilità, in caso di nevicata, e con l’inserimento dei controviali di accesso ai pronto soccorso cittadini, che prima erano inseriti nella piccola viabilità, nei percorsi di media viabilità.

Sono tra le novità del piano d’intervento da attuare in caso di nevicata predisposto dagli uffici tecnici della Città e Amiat: il testo del 'Piano dei servizi di viabilità invernale 2024-2025', con il relativo preventivo di spesa, sono stati approvati oggi dalla Giunta comunale su proposta dell’assessora Chiara Foglietta.

Tra i servizi erogati da Amiat rientra infatti anche quello per la viabilità invernale, sulla base del quale la società del Gruppo Iren partecipata dal Comune di Torino interviene sulla rete stradale con attività di pronto intervento, stoccaggio sale, insalamento e sgombero neve su rete viaria, aree mercatali, marciapiedi degli edifici delle scuole comunali e parcheggi a rotazione dedicati alle persone con disabilità. Restano escluse le aree interne dei cimiteri cittadini e il verde pubblico, ad eccezione dei percorsi asfaltati di accesso ai parchi Valentino, Pellerina e Ruffini. Confermato l’affidamento a GTT del servizio di insalamento e sgombero neve delle fermate dei mezzi pubblici delle quali effettua anche la manutenzione ordinaria.

Il contratto di servizio prevede che ogni anno Amiat presenti il preventivo relativo alle attività previste dal Piano, composto da una componente fissa e da una variabile in funzione dell’effettiva attivazione del servizio: il costo degli interventi previsti quest’anno sarà di 4.429.157,57 euro.

Il 'Piano dei servizi di viabilità invernale 2024-2025' è stato predisposto in armonizzazione con le procedure previste dal Piano di Protezione Civile e dal 2022 vede nella Cabina di Regia Neve (CRN) uno strumento che, attivandosi preventivamente in caso di precipitazione e fino ad esaurimento delle criticità, facilità e garantisce il coordinamento degli interventi tra Amiat, GTT e le diverse divisioni e dipartimenti coinvolti di Città di Torino, oltre a disporre l’attivazione delle specifiche azioni previste dal 'semaforo' di attivazione del Piano Neve.

La riunione istitutiva della CRN per l’annualità 2024/2025 è stata convocata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale e si è tenuta presso la sede del Comando di Via Bologna 78 lo scorso 4 ottobre, con la partecipazione della Polizia Locale, della Divisione Qualità Ambiente, del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità, della Protezione Civile e AMIAT S.p.A.

Il Piano prevede, come sempre, quattro livelli di intervento: verde (0-5 cm), giallo (6-10 cm), arancione (11-20 cm), rosso (oltre 20). La quantità di mezzi impiegati e le modalità d’intervento variano a seconda dell’entità della precipitazione nevosa.

Al livello verde interviene la sola formazione di mezzi per l’insalamento, mentre a partire dal livello giallo intervengono i mezzi per lo sgombero della neve secondo numeri progressivamente crescenti. Alle operazioni meccanizzate si aggiungono, inoltre, addetti Amiat più eventuali avventizi e spalatori Gtt per la spalatura a mano, in numero crescente a seconda del livello di intervento.

Per ogni informazione relativa ai servizi e agli interventi di viabilità invernale si rimanda al Numero Verde dedicato di Amiat, sempre operativo h24 dal 1 novembre al 31 marzo: 800 679 738. È inoltre attiva una casella di posta istituzionale della Città, operativa dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio (dal lunedì al giovedì 8-16 e il venerdì 8-14): viabilitainvernale@comune.torino.it .