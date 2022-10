Lavoro, il Piemonte va oltre la crisi: 250mila contratti nei primi sei mesi dell'anno

Nonostante le difficoltà date dal caro energia, dal crollo del potere d’acquisto delle famiglie e dall’aumento del costo delle materie prime, le attività economiche piemontesi nel primo semestre di quest’anno hanno firmato oltre 250mila contratti di lavoro (252.182) di cui più di 98mila hanno riguardato gli under 30 (il 39,2%).

Sono questi i dati relativi al dossier sulle assunzioni in Piemonte nel 2022, elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato, su fonte UnionCamere, Anpal ed Excelsior.

Nel totale delle assunzioni, 47.530 sono stati i contratti a tempo indeterminato, 91.834 a tempo determinato, 16.233 gli apprendisti, 12.985 gli stagionali, 61.968 i contratti di somministrazione e 21.632 gli intermittenti. Le percentuali dicono che il 18,8 % del totale degli assunti avrà un posto stabile nel tempo (indeterminato) mentre al restante 81,2% sono state offerte altre soluzioni lavorative.

Sul totale degli assunti, come anticipato, i contratti under 30 sono stati più di 98mila (il 39,2% del totale delle assunzioni), 10.903 a tempo indeterminato (11,0%), 30.768 a termine (31,1%), 15.220 gli apprendisti (15,4%), 4.546 gli stagionali (4,6%), 26.604 quelli a somministrazione (26,9%) e 10.796 quelli intermittenti (10.9%).

“Le imprese stanno facendo il possibile per avere forza lavoro a disposizione e per stabilizzare gli addetti – commenta Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino – ma la situazione socio-economica, che si protrae ormai da 8 mesi, e che giorno dopo giorno si aggrava sempre più, non consente di fare ulteriori sacrifici e di programmare ulteriori assunzioni, a danno sia di un sistema economico che rischia di fermarsi bruscamente, sia di tutta la platea di lavoratori che attendono un contratto”.

“Questi numeri, a prima vista potrebbero, sembrare confortanti e in parte lo sono, visti gli oltre 250mila contratti – continua De Santis - ma c’è ancora molto da fare: meno del 19% degli assunti avrà un posto stabile e solo 10mila under30 saranno stabilizzati definitivamente”.

E molto incide anche la mancanza di figure professionali adatte alle mansioni che ricercano le imprese.

“Proprio in questo periodo siamo al paradosso: il lavoro c’è, la possibilità di assumere è buona ma mancano le figure adatte – rimarca De Santis – la realtà è che gli imprenditori hanno necessità, per la loro azienda, esclusivamente di personale adeguatamente formato e pronto a operare in tutti i settori”.

Per questo, secondo Confartigianato, il Piemonte che produce non potrà mai esprimere tutto il suo potenziale se non si allineeranno i percorsi formativi alle esigenze delle aziende e se non si favorirà l’inserimento dei giovani nelle imprese artigiane.

“Da tempo ribadiamo la necessità– sottolinea De Santis - di “ripensare” l’apprendistato con un maggiore coinvolgimento dell’imprenditore ed una formazione teorica più mirata sul settore e sulle esigenze delle imprese. Il lavoro nelle imprese lo si crea, e lo si conserva, anche con i contributi a fondo perduto per sostenere le aziende artigiane coinvolte nel passaggio generazionale, a favore dei figli dell'imprenditore o dei dipendenti”.