Preso a martellate sulla testa: resta in ospedale il sindaco di Giaveno

Resta ancora in ospedale il sindaco di Giaveno Carlo Giacone, che nella notte tra sabato e domenica è stato aggredito in strada. Il primo cittadino di 62 anni è stato colpito alla testa, forse con un martello, riportando fratture craniche: l'uomo è stato ricoverato presso il nosocomio di Rivoli.

I Carabinieri, che indagano sull'accaduto, stanno valutando alcune immagine delle telecamere notturne. L'aggressione è stata ripresa in un tratto dagli occhi elettronici: gli uomini dell'Arma stanno inoltre vagliando le testimonianze di chi si è affacciato sentendo le urla del sindaco.

Nel frattempo è stato aperto un fascicolo per tentato omicidio dalla Procura di Torino.

I commenti

"Ogni 19 ore nel nostro Paese - commenta Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico - un amministratore o funzionario pubblico è oggetto di atti di intimidazione”. "A tutti i cittadini -aggiunge - il compito di indignarsi e di stare vicini alle persone che, sicuramente con errori e manchevolezze, si dedicano pro tempore a guidare le istituzioni democratiche”.

“Quando un amministratore locale viene aggredito è una sconfitta per tutti noi e per lo Stato – aggiunge Diego Sarno, Coordinatore regionale di Avviso Pubblico e consigliere per la Regione Piemonte.