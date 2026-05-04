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Cronaca | 04 maggio 2026, 12:29

Tra Torino e Chieri si cerca Edoardo: appello della famiglia per ritrovarlo

L'invito è a chiamare il 112: gli ultimi avvistamenti

Edoardo Dalla Bruna

Edoardo Dalla Bruna

Allarme nel Torinese per la scomparsa di Edoardo Della Bruna: nelle ultime ore l'appello per ritrovare il ragazzo sta rimbalzando su diverse pagine social. Il giovane di 30 anni è residente a Chieri: l'ultimo aggancio del cellulare ad una cella telefonica risale a ieri.

Edoardo è stata visto ieri nel capoluogo piemontese, nei quartieri di Vanchiglia e Barriera di Milano. "Se lo avvistate o avete notizie - scrivono i famigliari - chiamate il 112". Edoardo potrebbe indossare un cappellino e non avere gli occhiali.

Cinzia Gatti

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