Tra Torino e Chieri si cerca Edoardo: appello della famiglia per ritrovarlo

Allarme nel Torinese per la scomparsa di Edoardo Della Bruna: nelle ultime ore l'appello per ritrovare il ragazzo sta rimbalzando su diverse pagine social. Il giovane di 30 anni è residente a Chieri: l'ultimo aggancio del cellulare ad una cella telefonica risale a ieri.

Edoardo è stata visto ieri nel capoluogo piemontese, nei quartieri di Vanchiglia e Barriera di Milano. "Se lo avvistate o avete notizie - scrivono i famigliari - chiamate il 112". Edoardo potrebbe indossare un cappellino e non avere gli occhiali.