Capriolo rimane incastrato nella recinzione della scuola: salvato e liberato nei boschi

Momenti di apprensione alla scuola primaria Rigola di via Amati, a Venaria Reale, dove un capriolo adulto di circa 20 kg è stato trovato nel cortile dell’istituto, rimasto incastrato nella recinzione. La segnalazione è partita dai Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente attivato la rete di soccorso specializzata.

L'intervento dei tecnici faunistici

Sul posto sono arrivati un tecnico faunistico del CANC – Centro Animali Non Convenzionali della Struttura didattica speciale Veterinaria dell’Università di Torino, un agente del Nucleo Faunistico della Polizia locale della Città metropolitana e agenti della Polizia Municipale di Venaria. Il tecnico del CANC ha verificato che l’animale, seppur spaventato e impossibilitato a liberarsi da solo, era in buone condizioni di salute.

Una volta disincastrato, il capriolo è stato messo in un’apposita cassetta di trasporto e successivamente rilasciato nel suo ambiente naturale, lontano dal centro abitato.

Animali in difficoltà: cosa fare

In caso di avvistamento di fauna selvatica in difficoltà – soprattutto animali pericolosi o non gestibili dai cittadini – è attivo il servizio “Salviamoli Insieme on the road”, frutto di una convenzione tra il CANC e la Città metropolitana di Torino. Il servizio prevede il recupero in campo di ungulati, carnivori pericolosi, rapaci e ofidi, grazie all’intervento dei tecnici faunistici e del personale del Nucleo Faunistico.

Numeri utili: 3494163385 - 3666867428