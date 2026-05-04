Doppio incidente sul lavoro: un trentenne si ferisce con un macchinario a Orbassano, in via Foligno un operaio cade da 4 metri

Doppio incidente sul lavoro, questa mattina a Torino e a Orbassano: intorno alle 12, in via Piossasco 70/7 nel Comune alle porte di Torino, un uomo di circa 30 anni è rimasto gravemente ferito a una mano, dopo essere rimasto incastrato in un macchinario. Sul posto è stato inviato l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso che ha trasferito il paziente al CTO.



Più o meno negli stessi minuti la Centrale Operativa del 118 di Torino ha inviato un'ambulanza in via Foligno 66, a Torino, dove un operaio in un cantiere è caduto da un'altezza di 3-4 metri procurandosi un sospetto trauma toracico. Per questa ragione è stato portato all'ospedale Giovanni Bosco in codice Giallo.