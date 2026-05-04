Luserna San Giovanni: investito ragazzo in monopattino

Un ragazzo in monopattino è stato investito poco fa nella rotonda centrale di Luserna San Giovanni, vicino al municipio. Da una prima ricostruzione sarebbe stata un’auto che percorreva la rotatoria a scontrarsi con il monopattino. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Torre Pellice, ma i primi soccorsi sono già stati prestati da chi si trovava al bar all’angolo. Il traffico è stato rallentato per consentire i soccorsi.