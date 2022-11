Apprendere divertendosi: a Torino inaugura la prima Newton Room per gli studenti

Rivoluzionare l’apprendimento delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) con un approccio pratico e divertente.

Inaugurata la prima Pop-up Newton Room

È questo l’ambizioso obiettivo della prima Pop-up Newton Room inaugurata a Torino presso la sede di INRiM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica). Promosso da Boeing, lo spazio prevede sessioni di apprendimento innovativo da mezza giornata rivolte ad alunni e insegnanti delle scuole primarie e secondarie. I giovani avranno anche l’opportunità di visitare la sede di INRiM e i laboratori, di conoscere la Metrologia e le sue applicazioni pratiche.

Fare training in modo innovativo

“Sarà possibile fare training in modo innovativo. Noi adulti abbiamo il dovere di trasmettere il know how delle cose che sappiamo fare a voi ragazzi” ha spiegato Diederik Wiersma, presidente di INRiM. I giovani si formeranno e acquisiranno conoscenze decisive nell’affrontare le sfide del presente e del futuro: ambiente, re-industrializzazione e nuove tecnologie.

Tronzano: "Al lavoro per la Città dell’aerospazio

All’inaugurazione ha partecipato Andrea Tronzano, assessore al Bilancio della Regione Piemonte, che ha spiegato agli studenti quanto la classe politica piemontese sia al lavoro per garantire loro un futuro e delle prospettive: “La politica fa delle scelte, poi serve che qualcuno le tramuti in realtà. Se no non ha senso farle. La Città dell’aerospazio, per esempio, è un progetto destinato a cambiare la vostra prospettiva di vita perché in grado di garantirvi opportunità lavorative di altissimo livello. E noi siamo determinati e concentrati per portare a casa questo risultato”.

Natale: "Imparare mentre si fa"

Angela Natale, presidente di Boeing Italia, ha invece lodato l’iniziativa della Pop-Up Newton Room: “Permetterà ai ragazzi di avvicinarsi alle discipline STEM in modo innovativo. Questo spazio sfrutta il concetto di ‘imparare mentre si fa’. I nostri ragazzi hanno bisogno di questo, per ridurre il divario tra scuola e mondo del lavoro. Noi vogliamo colmarlo”.