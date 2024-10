Diagnosi in tempi più brevi: apre a Torino il Centro per i Disturbi del neurosviluppo

Diagnosi in tempi più brevi: apre il Centro per i Disturbi del neurosviluppo

In Piemonte l'attesa per una diagnosi neuropsichiatrica infantile può arrivare fino a un anno e mezzo. Ed allora ecco che apre un nuovo centro di Diagnosi e Percorsi specialistici personalizzati per i ragazzi entro i 18 anni di età - promosso da Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD) - per ricevere una valutazione in tempi rapidi. Le famiglie in difficoltà economica potranno accedere al servizio del Centro HPL a condizioni agevolate. Fondamentale una diagnosi precoce

Offrire un percorso diagnostico precoce e accurato per i minori che si trovano ad affrontare fatiche nel percorso evolutivo è fondamentale per dare la possibilità di attivare interventi terapeutici e riabilitativi tempestivi, che in età evolutiva possono prevenire o modificare le traiettorie di sviluppo. Alcuni esempi dei disturbi del neurosviluppo più comuni sono quelli da Deficit di Attenzione o Iperattività (ADHD), dello Spettro Autistico (ASD), del Linguaggio, della Coordinazione Motoria (DCD) e i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Inoltre, la diagnosi è necessaria per poter ottenere la certificazione dell'Asl, obbligatoria per accedere al sostegno scolastico o ad altre forme di supporto pubblico. Tutti i servizi previsti