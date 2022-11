Il Comune lancia l'iniziativa 'Anche io faccio la spesa a Porta Palazzo'

Domani, mercoledì 16 novembre, nella tarda mattinata, tra le 12 e le 13.30, Paolo Chiavarino e Chiara Foglietta, rispettivamente assessori al Commercio e alle Politiche per l’Ambiente del Comune di Torino; Paola Bragantini, Presidente Amiat e Gianluca Cornelio, Direttore del Caat, in occasione dell’iniziativa ‘Anche io faccio la spesa a Porta Palazzo - al mercato contro gli sprechi’ saranno presenti nello storico mercato cittadino per ‘fare la spesa’.

Per l’occasione l’associazione Eco dalle Città parteciperà con un'animazione teatrale banco a banco a favore degli ambulanti e verranno distribuite borse della spesa con il claim fatto stampare dall’assessorato al Commercio: ‘Io faccio la spesa qui’.

Nei giorni successivi ‘Anche io faccio la spesa a Porta Palazzo - al mercato contro gli sprechi’ sarà il filo conduttore di iniziative volte alla promozione del mercato di piazza della Repubblica e soprattutto della sua parte più popolare, le bancarelle dell'ortofrutta.

L'iniziativa è sviluppata congiuntamente dalla Divisione Commercio del Comune di Torino e da The Gate che hanno realizzato il progetto di valorizzazione ‘A Day in Porta Palazzo’ e dalla Associazione Eco dalle Città che celebra proprio il 16 novembre il sesto anniversario di RePoPP.

Il progetto RePoPP, nato con l'Assessorato all' Ambiente, prevede il recupero e la redistribuzione quotidiana dell'invenduto oltre al supporto alla raccolta differenziata e, in questi 6 anni, ha impegnato tutti i giorni giovani migranti in questo lavoro ecologico e solidale contribuendo a fare di Porta Palazzo un mercato con l'80% di raccolta differenziata e una media di almeno 80 tonnellate all'anno di ortofrutta salvata e distribuita.

L’obiettivo è di sostenere concretamente il mercato di Porta Palazzo, presidio contro il carovita, cuore multietnico della città, sede di molti progetti tra i quali il pluripremiato RePoPP.