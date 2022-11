Baby talento alla conquista di Mogol: Federico Mortari da Vinovo alle finali del Tour Music Fest

Tutto nelle mani di Mogol

Le fasi finali del Festival si terranno dal 22 al 27 novembre. Durante le finali nazionali del TMF andranno in scena le performance degli artisti finalisti di questa nuova edizione provenienti da tutte le regioni d’Italia e Blantstoll potrebbe ricevere il premio in occasione della finalissima al cospetto dei presidenti di giuria, compreso il grande paroliere di Lucio Battisti.



Conquistare la vittoria vorrebbe dire ricevere i fantastici premi in palio come un tour europeo, una borsa di studio presso Berklee - College of Music di Boston, la produzione di un singolo e strumenti musicali, insieme a un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica.