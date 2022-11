Rubarono una collanina d'oro ad un coetaneo, nei guai quattro minorenni. Per due di loro scattate le manette

I carabinieri della Compagnia Torino San Carlo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare dispositiva di due misure detentive in carcere e di due misure del collocamento in comunità - emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Torino su richiesta della locale Procura per i Minorenni - nei confronti di 4 giovani, di età compresa fra i 15 e i 17 anni, due di origine egiziana e due italiani, di Torino, i quali sono gravemente indiziati di concorso in furto con strappo aggravato, commesso nello scorso agosto vicino al Duomo del capoluogo piemontese ai danni di un loro coetaneo.

Decisive le immagini delle telecamere