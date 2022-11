Grugliasco festeggia Santa Cecilia organizzando una Marcia per la pace

L'amministrazione Comunale di Grugliasco ha organizzato, in collaborazione con il Corpo Musicale, l'associazione Via Perotti Viva e l'associazione Cojtà Gruliascheisa, la Marcia per la pace, grazie a un'idea nata dall'ultima Assemblea plenaria delle associazioni.

Il ritrovo della marcia è per domenica 27 novembre alle ore 11, in occasione della Festa di Santa Cecilia Santa, patrona dei musicisti e strumentisti e della manifestazione per la Pace.

L'appuntamento è previsto in piazza 66 Martiri con partenza del corteo in una semplice camminata, preceduta dal Corpo Musicale di Grugliasco e dalle Majorettes, lungo via Tiziano Lanza e viale Echirolles (sul controviale per non intralciare la circolazione veicolare) e arrivo al Monumento per la Pace. A seguire ci sarà un breve intervento di riflessione che concluderà la manifestazione per le ore 12,30.