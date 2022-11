Il Movimento 4 Ottobre continua a perdere pezzi, Francesca Frediani entra in Unione Popolare

La consigliera regionale Francesca Frediani, fra i fondatori del gruppo Movimento 4 Ottobre a Palazzo Lascaris dopo la fuoriuscita dal M5s, di cui era stata una delle storiche rappresentanti sul territorio, entra in Unione Popolare. La sua decisione fa seguito a quella maturata nei giorni scorsi da parte di un altro ex grillino e componente del M4O, Giorgio Bertola, che ha aderito a Europa Verde.

Le ragioni di questa decisione

L'annuncio del passaggio della Frediani al movimento guidato da Luigi De Magistris è stato fatto attraverso in lungo post su Facebook. "Non ho un social media manager che mi scrive i testi e mi fa sembrare competente su tutto Non so fare calcoli politici, non so 'trattare' con gli altri partiti, magari davanti ad un caffè. Ma faccio e dico da sempre quello in cui credo e non potrei comportarmi diversamente", ha scritto la consigliera regionale. "La mia contrarietà al Tav - aggiunge - è il primo punto fermo della mia vita politica, ma ce ne sono molti altri. Questo mi ha portato a rimanere, di fatto, sola in Consiglio".

"Oggi mi sento nel posto giusto"

Alle ultime elezioni politiche la Frediani ha raccontato di essersi avvicinata al progetto di Unione Popolare, "scoprendo un mondo di persone, tra cui tanti giovani, che condividono molte delle mie idee e non sono disposte a fare concessioni sui loro principi. Non potrei pensare ad altro in questo momento per sentirmi a posto con me stessa e per rimanere fedele alle idee che mi hanno portato in politica e che altri hanno messo in un angolo pur di arrivare ai vertici delle istituzioni".

"Non so come finirà, ma mi sento nel posto giusto e questa per il momento è l'unica cosa che conta", ha conclusa l'ex M5S e M4O.